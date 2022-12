Pahor je tradicionalno sprejel Luč miru iz Betlehema

Ljubljana, 15. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači sprejel Luč miru iz Betlehema, ki so jo prinesli predstavniki slovenskih in zamejskih skavtov. Skavti so ob tej priložnosti predstavili poslanico, ki letos poteka pod geslom Vstani in sveti!, so sporočili iz urada predsednika republike.