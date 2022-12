Vlada sprejela strategijo digitalnih javnih storitev 2030

Ljubljana, 15. decembra - Vlada je sprejela strategijo digitalnih javnih storitev 2030, v kateri je jasno začrtana smer njihovega razvoja. Vizija, ki ji strategija sledi, so digitalne javne storitve, ki omogočajo integrirano, usklajeno, varno in učinkovito interakcijo državljanov in podjetij z državo, so po seji sporočili z vlade.