V Luki Koper načrtujejo drugo največjo sončno elektrarno v Sloveniji

Koper, 15. decembra - V Kopru so danes predstavili projekt SOPOREM, v okviru katerega bodo v dveh letih zgradili sončni elektrarni v pristanišču in na garažni hiši. Projekt je vreden skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bosta Luka in občina Koper 2,1 milijona pridobili iz evropskih sredstev. S tremi megavati nominalne moči bo elektrarna manjša le od tiste v Hrastniku.