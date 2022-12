Slovenski intermedijski umetnik Jaša v Berlinu s performansom Before the Concert

Berlin, 16. decembra - V berlinski KühlhausBerlin, nekdanji hladilnici tovarne ledu z začetka 20. stoletja, se bo nocoj predstavil slovenski intermedijski umetnik Jaša Mrevlje-Pollak - Jaša s perfomarnsom z naslovom Before the Concert, so sporočili iz Slovenskega kulturnega in informacijskega centra (Skica) Berlin.

Kot so še dodali, bo performans Before the Concert predstavljen kot del dolgoročnega projekta z naslovom The Monuments, ki predstavlja serijo potopitvenih umetniških del, intervencij v prostoru in performansov v trajanju, razdeljenih v 17 poglavij.

Vsako poglavje je sestavljeno iz raznolike pripovedi vzporednic in kontrastnih niti, ki predstavljajo premislek bližine, nujnosti in samorealizacije skozi ustvarjanje in prisotnost. Performans Before the Concert je šesto poglavje projekta.

Projekt The Monuments se je začel december lani in bo trajal do decembra prihodnje leto, je zapisano na umetnikovi spletni strani.

Posamezna poglavja projekta Monuments povezuje razvijajoča se konceptualna pripoved. Konceptualna drža Jaše je vgrajena v posamezne dogodke kot "odnos" do uporabe prostora in časa. "Ste si kdaj želeli vstopiti v skulpturo?" postati dejstvo, izjava in ne le retorično vprašanje. Umetniško delo oblikuje in ustvarja resničnost, čeprav je minljivo. Začasno zgrajeno iz minljivih križišč je popolnoma oprijemljivo in čutno.

Monuments niso umetniški projekt, ki bi želel popraviti vse napake tega sveta in začrtati nove strukture življenja. Gre za umetniški projekt, ki je samoumevna struktura, organizirana na skupnostni način. Gre za izgradnjo načinov za preživetje in uspevanje v kakršnih koli razmerah, v katerih se znajdejo protagonisti.

Vsako poglavje sestavljajo različne pripovedne vzporedne in kontrastne niti, ki z reakcijo in prisotnostjo razmišljajo o bližini, nujnosti in samouresničitvi. Umetniško delo v živo se lahko neposredno odziva na družbeno-politične razmere v danem trenutku, zato začetni načrt služi kot temelj, na katerem se gradijo posamezna poglavja.

Postopek vgrajevanja efemernega v materiale je mogoče razumeti kot najbolj jalovo dejanje izražanja. Hkrati lahko takšen postopek privede do umetniškega dela, ki ustvarja lastno držo, namesto da bi ji sledilo, se ji podrejalo ali jo reflektiralo. Doživljanje arhitekturnega spomenika ali umetniškega dela je seveda omejeno, saj se z njim v celoti ukvarjamo le kratek čas. Materialno lastništvo ne določa ekskluzivnosti doživljanja umetniškega dela. Kar ostane, je spomin na delo. Koščki te izkušnje se v spomin razširijo po različnih plasteh in tkivih, je še zapisano na spletni strani.

Jaša Mrevlje-Pollak se je rodil leta 1978 v Ljubljani. Leta 2006 je diplomiral na beneški Akademiji za likovno umetnost. Živi in dela v Ljubljani in New Yorku.