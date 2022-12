Twitter zaprl račun, ki je sledil Muskovemu letalu

San Francisco, 15. decembra - Čeprav lastnik Twitterja, multimilijarder Elon Musk trdi, da je zavezan svobodi govora, so v sredo zaprli račun na tem družbenem omrežju, ki je sledil letom njegovega zasebnega letala. Iz Twitterja so kasneje sporočili, da so posodobili politiko, ki v večini primerov prepoveduje, da bi tviti v realnem času razkrivali lokacijo osebe.