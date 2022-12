Politico: Poljska zaradi minimalnega davka za podjetja blokira pomoč Ukrajini

Bruselj, 15. decembra - Poljska zaradi dogovora o minimalnem davku na prihodke podjetij v sredo zvečer ni podprla paketa pomoči Ukrajini v višini 18 milijard evrov in še dveh odločitev glede Madžarske, je iz diplomatskih virov v EU izvedel bruseljski spletni portal Politico. Vsa štiri vprašanja so del svežnja, o katerem so članice načelen govor dosegle v začetku tedna.