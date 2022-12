V napadu v Libanonu umrl irski pripadnik modrih čelad

Bejrut, 15. decembra - Irski pripadnik modrih čelad v Libanonu je umrl, še trije so bili ranjeni v strelskem napadu na konvoj dveh oklepnih vozil na jugu države. Irski vojak je bil razglašen za mrtvega ob prihodu v bolnišnico, enega od njegovih kolegov pa so operirali in je v kritičnem stanju, so sporočili iz irske vojske.