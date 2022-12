Evropski poslanci pozvali k zaščiti medijev in novinarjev v Evropi

Strasbourg, 14. decembra - Svobodni in neodvisni mediji so temelj demokratičnih družb, zato je treba medije in novinarje, ki so tudi v EU tarče groženj, zaščititi, so se danes v razpravi o položaju novinarjev in svobodi medijev v Evropi strinjali evropski poslanci. EU mora storiti več za njihovo zaščito, tudi pred političnimi pritiski, so poudarili v razpravi.