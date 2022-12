Papič na globalnem forumu izpostavil potrebo po izobraževanju o umetni inteligenci

Ljubljana, 14. decembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič se je v Pragi udeležil prvega globalnega foruma o etiki umetne inteligence. Izpostavil je ključne izzive, s katerimi se kot družba soočamo in poudaril potrebo po izobraževanju oblikovalcev politik in širše javnosti o umetni inteligenci, so sporočili z ministrstva.