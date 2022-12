Obveznost plačevanja stroškov za bivanje brez privolitve v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda ni v neskladju z ustavo

Ljubljana, 14. decembra - Določba zakona o socialnem varstvu, po kateri so osebe, ki so bile v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda nameščene brez privolitve na podlagi 75. člena zakona o duševnem zdravju, med obravnavo tam dolžne plačati stroške bivanja in oskrbe, po presoji ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo.