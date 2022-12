Von der Leyen napovedala nov okvir za državne pomoči za pospešitev zelenega prehoda

Strasbourg, 14. decembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu napovedala, da bo komisija januarja predložila nov okvir za državne pomoči. Zagotoviti je treba, da so davčne olajšave in pomoč za naložbe lažje dostopne podjetjem, je poudarila in dodala, da je treba poenostaviti pravila za pospešitev zelenega prehoda.