Svet Onkološkega inštituta tudi o investicijah v medicinsko opremo in notranji reviziji

Ljubljana, 13. decembra - Svet Onkološkega inštituta je na današnji seji med drugim razpravljal o pravilniku o delovanju in organizaciji zdravstvene nege in oskrbe na Onkološkem inštitutu ter predvidenih investicijah v medicinsko opremo. Sprejeli so tudi sklep, da bo notranjo revizijo za leto 2023 izvedlo GM svetovanje.