Johansson: Boj proti korupciji mora biti neizprosen

Strasbourg, 13. decembra - Korupcija je največja nevarnost za demokracijo, boj proti korupciji pa mora biti neizprosen in brezkompromisen, je danes v Evropskem parlamentu v razpravi o korupcijski aferi, ki pretresa EU, dejala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Evroposlanci so odločno obsodili korupcijo in podprli temeljito preiskavo.