V Stari mestni elektrarni plesna predstava o soočenju z gozdom in rdečo

Ljubljana, 14. decembra - V Stari mestni elektrarni bo nocoj premiera plesne predstave Rdeči gozd. Pod idejo in koreografijo predstave se podpisuje Leja Jurišić. Z Rdečim gozdom se sooči šest plesalk in plesalcev, koreografinj in koreografov: Gašper Kunšek, Veronika Valdes, Žigan Krajnčan, Anamaria Bagarić, Kristyna Šatjošova in Uška Centa.