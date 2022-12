Kučan presenečen ob predsednikovem vračilu odlikovanj zlati častni znak svobode predstavnikom slovenske osamosvojitve

Ljubljana, 13. decembra - Prvi predsednik države Milan Kučan je v odzivu na predsednikovo vračilo odlikovanj zlati častni znak svobode predstavnikom slovenske osamosvojitve izrazil presenečenje. Kot meni, današnje dejanje ne more izbrisati dejstva, da so bila odlikovanja vrnjena državi, in argumentacije za vrnitev, ki je govorila o poskusu politične destabilizacije.