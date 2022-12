V prostore diagnostično-terapevtskega servisa UKC Ljubljana preselili tri oddelke intenzivne enote

Ljubljana, 13. decembra - Pred prenovo osrednje stavbe Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so v soboto v prostore diagnostično-terapevtskega servisa preselili klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo, ki ima 23 postelj. Preselili so tudi oddelka za kirurgijo srca in ožilja ter za intenzivno interno medicino, ki imata zdaj vsak po 14 postelj.