V Srbiji načrtujejo uvedbo zakona, ki predvideva videonadzor državljanov

Beograd, 13. decembra - Srbske oblasti na dnevni red ponovno vračajo zakon o policiji, ki predvideva uvedbo sistema videonadzora za samodejno prepoznavanje obrazov, piše spletni portal Radia Svobodna Evropa (RSE). Nevladne organizacije so že ob prvem poskusu uvedbe zakona septembra lani opozarjale, da ogroža pravico do zasebnosti in svobodo gibanja.