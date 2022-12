Ob Podrožniški poti in poti Pod Turnom v Ljubljani bodo izvedli sečnjo

Ljubljana, 13. decembra - V gozdu v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bo ob Podrožniški poti in poti Pod Turnom v sredo stekla sečnja drevja. Sečnja je potrebna zaradi pomladitve gozda in zaradi sanitarnih razlogov, so sporočili iz ljubljanske območne enote zavoda za gozdove. Posekali bodo tudi nevarno drevje.

Na območju načrtovane sečnje je gozd v tako imenovani razvojni fazi sestoja v obnovi, kar pomeni, da so v njem drevesa večjih dimenzij, pod njimi pa je gost sloj mladih dreves. Stara drevesa iz leta v leto izgubljajo vitalnost, pod njihovimi krošnjami pa se mlado drevje v senci razvija počasi. Ker mlado drevje potrebuje več svetlobe, bodo starega odstranili, so pojasnili na ljubljanski enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

Za posek so označili tudi drevje, ki je poškodovano oziroma oslabljeno zaradi sanitarnih vzrokov, ter tako imenovana nevarna drevesa. Po pojasnilih zavoda gre za drevje, ki z vidika varnosti zaradi zmanjšane stabilnosti predstavlja potencialno nevarnost za obiskovalce gozda.

Gozd v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je, kot so še zapisali v sporočilu za javnost, izredno pomemben v vlogi zagotavljanja številnih socialnih in ekoloških funkcij, čemur je vloga pridobivanja lesa marsikdaj podrejena. Zato se v takšnem okolju drevje praviloma pušča rasti dlje kot v normalnih gospodarskih gozdovih, vendar pa se s strokovnega vidika ne sme dopustiti, da ovira razvoj mladega gozda oziroma ogroža okolico.

Obiskovalcem Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib svetujejo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti izognejo delovišču in naj upoštevajo opozorila ter navodila Zavoda za gozdove Slovenije, lastnika gozda Mestne občine Ljubljana in izvajalcev del.