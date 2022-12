ZDA, Južna Koreja in Japonska obljubile preučitev vseh možnosti proti grožnji Severne Koreje

Džakarta, 13. decembra - ZDA, Južna Koreja in Japonska so danes obljubile, da bodo v luči številnih izstrelitev balističnih raket s strani Pjongjanga, zaradi katerih so se napetosti v regiji še povečale, preučile vse možnosti odziva proti Severni Koreji. Ne izključujejo tudi odgovora z orožjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.