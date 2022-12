Pličanič o sodelovanju z Vizjakom: Moje finance so jasne in pregledne

Ljubljana, 12. decembra - Potem ko je spletni portal Necenzurirano danes objavil, da naj bi kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preiskovali posle nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s podjetjem, povezanim z nekdanjim ministrom za pravosodje Senkom Pličaničem, se je ta odzval z besedami, da so njegove "finance jasne in pregledne".