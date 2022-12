Ifo: V prihodnjih mesecih slabi obeti za nemški stanovanjski sektor

München, 12. decembra - Zaradi naraščajočih odpovedi in rekordno nizkih poslovnih pričakovanj v luči visoke inflacije in obrestnih mer ter nižjih subvencij, ki zavirajo dejavnost, so obeti za nemški stanovanjski sektor v novembru ostali slabi, je pokazala raziskava münchenskega inštituta Ifo. Ob tem v Ifu izpostavljajo tudi nadaljnja zvišanja cen nepremičnin.