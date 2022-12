Premier Golob bo nagovoril Evropski parlament

Strasbourg, 13. decembra - Predsednik vlade Robert Golob bo danes v Strasbourgu nagovoril poslanke in poslance Evropskega parlamenta. Po pričakovanjih naj bi bile osrednje teme njegovega govora energetska kriza v EU in ukrepi proti njej, zeleni prehod ter širitev EU na Zahodni Balkan s poudarkom na prizadevanjih za podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini.