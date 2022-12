V prometni nesreči na severu Italije umrli trije mladi moški

Genova, 12. decembra - V bližini mesta Alessandria na severu Italije so trije mladi moški, med njimi tudi 15-letnik, v noči iz sobote na nedeljo umrli v prometni nesreči, potem ko se niso odzvali na znak policistov in ustavili avtomobila. Še štiri osebe so bile v nesreči poškodovane, od katerih je ena v kritičnem stanju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.