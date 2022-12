IJS z dnevom inovativnosti obeležuje vstop v inovacijsko skupnost EIT Manufacturing

Ljubljana, 12. decembra - Institut Jožef Stefan (IJS) danes in jutri s ciklom dogodkov obeležuje vstop v inovacijsko skupnost EIT Manufacturing, ki deluje v okviru Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT). Tekom dogajanja želijo med drugim predstaviti sposobnosti in moči slovenske robotike na področju raziskav, razvoja in inovacij, so sporočili z instituta.