Sneg, led in megla povzročili kaos na Otoku

London, 12. decembra - Sneg, led in megla so zajeli večji del Velike Britanije, zaradi česar je britanski meteorološki urad za London, Škotsko in jugozahodno Anglijo izdal rumeno vremensko opozorilo. Izredne vremenske razmere so povzročile kaos na cestah in železnicah, na letališču Stansted pa so bili ustavljeni vsi leti, poroča britanski BBC.