Hrvaško v letu 2021 zapustilo več kot 40.000 ljudi, večinoma mladih

Zagreb, 13. decembra - Iz Hrvaške se je v letu 2021 izselilo 40.424 oseb, med njimi 3700 otrok, so pokazali podatki državnega zavoda za statistiko. Med izseljenci je bila več kot polovica mladih in otrok, med priseljenci pa so bili pretežno starejši lastniki nepremičnin na Hrvaškem in nekvalificirani delavci, piše hrvaški časnik Večernji list