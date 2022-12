Biden ta teden gosti afriške voditelje

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 12. decembra - Ameriški predsednik Joe Biden bo od torka, do četrtka v Washingtonu gostil voditelje afriških držav. Srečanje naj bi pripomoglo k utrditvi afriških ustanov in držav z razpravami o investicijah, zdravstvu, demokraciji, vladanju, razvoju ter podnebnih spremembah. To bo drugi vrh ZDA-Afrika, prvega je pred osmimi leti gostil Barack Obama.