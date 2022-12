Objavljeni rezultati prve javne demonstracije medevropskega kvantnega omrežja

Ljubljana, 14. decembra - V reviji Advanced Quantum Technologies so bili danes objavljeni rezultati prve javne demonstracije medevropskega kvantnega komunikacijskega omrežja, ki ga je avgusta lani v Trstu vzpostavila skupina znanstvenikov s šifrirano komunikacijo med Italijo, Slovenijo in Hrvaško, so sporočili s fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani.