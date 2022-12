Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 12.)

Ljubljana, 9. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna v Sloveniji. Glavna tema pogovorov s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem je bila slovenska manjšina v Avstriji. Poročale so tudi o tem, da Slovenija podpira vstop Hrvaške v schengen in o začetku smučarske sezone v Sloveniji.