Mohorič: Želim si zmagati na Pariz - Roubaix in svetovnem prvenstvu

Ljubljana, 9. decembra - Kolesarji Bahrain Victoriousa, za katerega bosta v naslednji sezoni vozila dva Slovenca, prekaljeni Matej Mohorič in mladi Matevž Govekar, so se zbrali na prvem trening-kampu. V španski Altei, kjer se že počutijo kot doma, so začeli priprave na novo sezono.