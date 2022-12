Demokratska senatorka iz Arizone Kyrsten Sinema prestopila med neodvisne

Washington, 9. decembra - Konservativna demokratska senatorka iz Arizone Kyrsten Sinema je danes zapustila vrste svoje stranke in se opredelila za neodvisno senatorko. Kljub temu bodo demokrati ohranili senatno večino, ki so si jo izborili z zmagama v Pensilvaniji in Georgii na volitvah sredi predsedniškega mandata 8. novembra.