Horvat: Vlada ima napačne prioritete, ukvarja se s primerom Bobnar, ne z gospodarstvom

Ljubljana, 9. decembra - Po napovedanem odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar v opozicijski NSi obžalujejo, da v vladni koaliciji prihaja do razpok. V tem času bi si želeli stabilno vlado, ključni problem te vlade pa so njene prioritete - ukvarja se s primerom Bobnar, in ne z gospodarstvom, je danes dejal poslanec NSi Jožef Horvat.