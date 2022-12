V Kostanjevici na Krki restavrirali eno najstarejših skulptur tamkajšnje Forma vive

Kostanjevica na Krki, 9. decembra - V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki so danes predstavili enoletni projekt in poseg restavriranja ene najstarejših lesenih skulptur tamkajšnje Forme vive na prostem. Gre za leta 1961 izdelano in od časa ter vremena precej načeto veliko plastiko Japonski festival japonskega kiparja Eisakuja Tanaka. Poseg je stal približno 50.000 evrov.