Lesena igrača Nika Kralja po 45 letih od zasnove končno na trgu

Ljubljana, 9. decembra - Oblikovalec Niko Kralj je leta 1976 zasnoval didaktično igračo Konstrukta. Kot so zapisali v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO), je Konstrukta preprosta, a domišljena, trpežna in pristna lesena didaktična igrača za vse generacije. Njena proizvodnja ni nikoli stekla, sedaj pa pod okriljem MAO prihaja na trg.