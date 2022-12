Bivši upravnik kalifornijskega zapora spoznan za krivega spolnih napadov na zapornice

San Francisco, 9. decembra - Ray Garcia, 55-letni bivši upravnik ženskega zapora v mestu Dublin v Kaliforniji, je bil v četrtek spoznan za krivega osmih točk spolnega napada na zapornice, zaradi česar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Garcia je od leta 2019 do 2021 silil zapornice v spolne odnose in jih zlorabljal na druge načine.