V tržaškem SSG z monodramo Pina in Pierpaolo poklon Pasoliniju

Trst, 9. decembra - V Slovenskem stalnem gledališču (SSG) v Trstu bo drevi premiera monodrame Pina in Pierpaolo, ki je poklon stoletnici rojstva italijanskega režiserja Piera Paola Pasolinija. Njegove furlanske korenine so se v določenem trenutku njegovega življenja dotaknile slovenske avtohtone jezikovne in kulturne skupnosti Furlanije-Julijske krajine.