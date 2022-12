Ob 30. obletnici odnosov med Slovenijo in Japonsko na biotehniški fakulteti zasadili japonske češnje

Ljubljana, 8. decembra - Ob 30. obletnici diplomatskih odnosov med Slovenijo in Japonsko ter v čast olimpijskim in paraolimpijskim igram v Tokiu 2020 so v sredo na biotehniški fakulteti v Ljubljani ob prisotnosti japonskega veleposlanika Hiromichija Matsushimo zasadili japonske češnje in odkrili spominsko ploščo, so sporočili z Univerze v Ljubljani.