Prvi pogovori med vodstvom in sindikatom v Hitu niso prinesli odpovedi stavke

Nova Gorica, 8. decembra - V sredo so se na prvem srečanju sestali člani pogajalskih skupin vodstva Hita in Sindikata igralniških delavcev Slovenije v Hitu, vendar do zbližanja stališč in s tem do umika napovedi petkove stavke ni prišlo. Sestali se bodo še enkrat, v petek ob 12. uri, ko bo tudi več znanega o morebitni izvedbi stavke.