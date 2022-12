Ameriško košarkarico Griner izmenjali z ruskim trgovcem z orožjem Butom

Abu Dabi, 8. decembra - Ameriško košarkarsko zvezdnico Brittney Griner, ki so jo v Rusiji obsodili na devet let zaporne kazni, so izpustili iz zapora. Na letališču v Abu Dabiju so jo danes izmenjali z ruskim trgovcem z orožjem Viktorjem Butom, ki je bil zaprt v ZDA, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo rusko zunanje ministrstvo.