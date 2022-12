Na seji komisije DZ pozivi k spodbujanju vračanja Slovencev v domovino

Ljubljana, 8. decembra - Komisija DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu se je danes seznanila s položajem in delovanjem Slovencev po svetu. Več poslancev in predstavnikov Slovencev po svetu je ob tem opozorilo na novodobne, pogosto visoko izobražene izseljence in pozvalo k spodbujanju njihovega vračanja v domovino. Izpostavili so tudi pomen učenja slovenščine.