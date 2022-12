Nekdanji gvatemalski predsednik obsojen na 16 let zapora

Ciudad de Guatemala, 8. decembra - Nekdanji predsednik Gvatemale Otto Perez in njegova podpredsednica Roxana Baldetti sta bila v sredo obsojena na 16 let zapora zaradi izsiljevanja in ogoljufanja gvatemalskega carinskega sistema, ki je državo stalo skoraj deset milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.