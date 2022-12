Fatalni moški leta 2022 je dramski igralec Rok Vihar

Ljubljana, 8. decembra - V Kongresnem centru Brdo so v sredo za fatalnega moškega leta 2022 razglasili dramskega igralca Roka Viharja. Kot so sporočili organizatorji, je žirijo "v slogu fatalnosti Toma Cruisa v filmu Top Gun najbolj očaral, omrežil in prepričal". Vihar je bil po dobljenem nazivu "presenečen in ponižno hvaležen", so njegove besede povzeli v media24.si.