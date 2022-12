ŠOS delodajalce poziva k izplačilu covidnega dodatka dijakom in študentom

Ljubljana, 8. decembra - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poziva delodajalce k izplačilu covidnega dodatka dijakom in študentom, ki so med novembrom 2021 in junijem 2022 oskrbovali bolnike s covidom-19 ali sodelovali pri mobilnem testiranju ter cepljenju. Kot so sporočili iz ŠOS, je delodajalce k temu pred dnevi pozval tudi Urad RS za zaščito in reševanje.