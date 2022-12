V Slovenski kinoteki retrospektiva Saše Dobrila

Ljubljana, 8. decembra - V Slovenski kinoteki so pripravili celostno retrospektivo animiranih filmov, ki jih je med letoma 1952 in 1976 ustvaril pionir slovenskega animiranega lutkovnega filma, režiser, ilustrator, pedagog in ustvarjalec risanih stripov Saša Dobrila. Retrospektiva, ki se bo začela ob 20. uri, je posvečena letošnji stoletnici njegovega rojstva.