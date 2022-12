V Srbiji moška ugrabila slovenskega preprodajalca mamil, policija prijela vse tri

Niš/Ljubljana, 8. decembra - Na jugu Srbije sta minuli konec tedna dva moška ugrabila slovenskega državljana, ki je pobegnil in prijavil ugrabitev. Policija je ugotovila, da je Slovenec preprodajal mamila, zato so poleg ugrabiteljev prijeli tudi njega. Za kaznivo dejanje, za katerega je policija ovadila Slovenca, je predvidena kazen od tri do 12 let zapora, danes piše Delo.