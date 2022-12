Peru po Castillovem poskusu razpustitve parlamenta dobil novo predsednico

Lima, 8. decembra - Levičarski predsednik Peruja Pedro Castillo je v sredo skušal razpustiti parlament in uvesti samovlado z odloki. Člani kongresa, v katerem ima večino opozicija, so ga nato odstavili in bil je pridržan. Na položaj prve predsednice v zgodovini te države je medtem že prisegla dosedanja podpredsednica Dina Boluarte.