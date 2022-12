Trumpova organizacija v New Yorku spoznana za krivo goljufij in prevar

New York, 7. decembra - Newyorška porota je Trumpovo organizacijo v torek spoznala za krivo v 17 točkah obtožnice, ki ji je očitala davčne in druge goljufije ter prevare. Porota je sklenila, da je podjetje res pomagalo sebi in vodilnim uslužbencem pri izogibanju davkom tako, da je namesto plač zagotavljalo druge ugodnosti.