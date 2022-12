Posebni tožilec v preiskavah Trumpa začel izdajati pozive

Washington, 7. decembra - Posebni tožilec Jack Smith, ki bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa preiskuje zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše in spodnašanja izidov volitev leta 2020, je v torek izdal prve pozive za predajo dokumentov in zaslišanja volilnih uradnikov v Wisconsinu, Michiganu, Arizoni in Pensilvaniji.