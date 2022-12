Cesta Tržič-Ljubelj znova odprta

Tržič/Ljubelj, 6. decembra - Glavna cesta Tržič-Podljubelj je odprta za ves promet, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Promet poteka med prvim in drugim predorom izmenično enosmerno in je urejen s semaforjem, so še dodali. Cesta je bila namreč dva dni zaprta zaradi sanacije zemeljskega plazu, ki se je sprožil v ponedeljek zvečer.