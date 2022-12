Na vrhu EU-Zahodni Balkan za sodelovanje pri soočanju s skupnimi izzivi

pišeta Tina Bernik in Blaž Mohorčič

Tirana, 6. decembra - Voditelji EU in Zahodnega Balkana so se danes na vrhu v Tirani zavzeli za sodelovanje pri soočanju s skupnimi izzivi, kot sta energetska kriza in migracije. To sodelovanje je po mnenju premierja Roberta Goloba lahko učinkovito le z integracijo Zahodnega Balkana v EU, česar so se po njegovem mnenju začeli zavedati tudi v Bruslju.